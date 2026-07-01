AGENDA · Piégon
Nima sarkechic Centre artistique de Piegon Piégon
vendredi 24 juillet 2026 · Centre artistique de Piegon · Piégon
Informations pratiques
Piégon
Nima sarkechic
Centre artistique de Piegon 349 chemin de la Fontatiere Piégon Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 00:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Nima Zarkechic Piano
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Centre artistique de Piegon 349 chemin de la Fontatiere Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org
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English :
Nima Zarkechic Piano
L’événement Nima sarkechic Piégon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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