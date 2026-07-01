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AGENDA · Piégon

Nima sarkechic Centre artistique de Piegon Piégon

vendredi 24 juillet 2026 · Centre artistique de Piegon · Piégon

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Centre artistique de Piegon
Adresse
349 chemin de la Fontatiere
Ville
26110 Piégon
Département
Drôme
Tarif
20 20 20

Piégon

Nima sarkechic

Centre artistique de Piegon 349 chemin de la Fontatiere Piégon Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 00:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Nima Zarkechic Piano
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Centre artistique de Piegon 349 chemin de la Fontatiere Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43  contact@centre-artistique-piegon.org

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English :

Nima Zarkechic Piano

L’événement Nima sarkechic Piégon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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