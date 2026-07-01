Nima sarkechic Centre artistique de Piegon Piégon

Informations pratiques

Piégon

Nima sarkechic

Centre artistique de Piegon 349 chemin de la Fontatiere Piégon Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24 00:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Nima Zarkechic Piano

.

Centre artistique de Piegon 349 chemin de la Fontatiere Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nima Zarkechic Piano

L’événement Nima sarkechic Piégon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale