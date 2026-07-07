Nimble Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Nimble

Jeudi 18 février 2027 de 20h30 à 21h45. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 20:30:00

fin : 2027-02-18 21:45:00

Date(s) :

2027-02-18

Avec Nimble, Alexander Vantournhout réunit neuf artistes dans un corps de ballet contemporain qui explore la puissance rythmique du mouvement collectif.

S’inspirant du jeu de jambes des boxeurs, le chorégraphe belge choisit de mettre l’accent sur le bas du corps, révélant une dimension rare et puissante du mouvement.



Nimble pose l’espace comme une dimension à part entière. Comment un corps collectif composé de neuf individus s’y inscrit-il et s’y transforme-t-il ? Les interprètes ne cessent de circuler, d’échanger des rythmes et de passer du groupe à l’unité. La bande sonore, créée et interprétée en direct par les artistes, accompagne ce flux dans un tourbillon de polyrythmies, de boucles et d’électronique live. La pièce se déploie comme une chorégraphie palpitante où mouvement et musique se propulsent mutuellement, transformant la scène en un organisme vibrant et collectif.



Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque 2027. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

With Nimble, Alexander Vantournhout brings together nine artists in a contemporary ballet company that explores the rhythmic power of collective movement.

L’événement Nimble Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues