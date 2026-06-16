Ningbo Special Screening : Projection de courts-métrages chinois ! Studio des Ursulines Paris

Cette projection spéciale est organisée conjointement par le 30°Ningbo Short Film Festival (30°NSFF) et le Festival Allers-Retours du cinéma d’auteur sinophone.

Cette année, le 30° NSFF et le Festival Allers-Retours s’associent pour vous présenter quatre courts métrages aux univers différents, œuvres singulières mais toujours poétiques et porteuses d’un vrai discours sur le monde qu’elles observent. Nous serons heureux de vous retrouver vendredi 19 juin 2026 à 19h30 au Studio des Ursulines, pour cette projection gratuite.

Fly me to the sea de LI Kexin articule la fable sociale et le conte fantastique, dans une réflexion poétique sur la question des identités.

Holy Smoke de Niko HO se présente comme une très ludique comédie à suspens jouant sur les codes du cinéma de genre pour produire un discours méta sur les bornes de la vie privée.

Solos de ZHONG Yu’ang choisit de mettre en avant la résistance de l’enfance face à la brutalité des attentes du monde adulte.

Mr. Red de LI Sixia commence comme un récit sur la pression scolaire et les premiers émois mais révèle progressivement sa vraie nature en jouant sur l’onirisme.

Informations pratiques

Vendredi 19 juin à 19h30

Studio des Ursulines

10 Rue des Ursulines, 75005 Paris

*Séance gratuite (dans la limite des places disponibles)

Programme

Pour plus d’informations sur l’évènement

image© Mr. Red ; Crédits : image© Mr. Red

À propos du 30°NSFF

Fondé en 2013, le 30° NSFF (30° Ningbo Short Film Festival) est le premier festival international de courts métrages en Chine reconnu par la SFC. Bâti autour de thèmes comme la jeunesse, le monde contemporain et l’innovation, le festival a pour objectif d’attirer des talents du monde entier et de promouvoir le développement de l’industrie cinématographique. Le festival regroupe plusieurs activités : une compétition de courts métrages, des programmes thématiques, des rencontres professionnelles, des échanges internationaux et une cérémonie de remise des prix. Il se tient chaque année à Ningbo entre septembre et octobre.

À propos du festival Allers-Retours

Le Festival Allers-Retours du cinéma d’auteur sinophone a été créé en 2017. C’est un festival indépendant et à but non lucratif, consacré au cinéma sinophone contemporain.

Chaque année, le festival propose une sélection de longs et courts métrages récents (moins de deux ans), reflétant l’engagement social et les explorations esthétiques des cinéastes issus du monde sinophone, au sens large. Qu’il s’agisse de fictions ou de documentaires, de premiers films ou d’œuvres de réalisateurs confirmés, ces créations témoignent des préoccupations contemporaines et offrent au public une diversité de formes, de tons et d’univers visuels. Au fil des éditions, Allers-Retours s’est imposé en France comme une plateforme de référence pour le cinéma sinophone, accueillant chaque année plusieurs premières françaises.

Cette année, le 30° NSFF (30° Ningbo Short Film Festival) et le Festival Allers- Retours s’associent pour vous présenter quatre courts métrages aux univers différents, œuvres singulières mais toujours poétiques et porteuses d’un vrai discours sur le monde qu’elles observent. Nous serons heureux de vous retrouver ce vendredi 19 juin 2026 à 19h30 au Studio des Ursulines, pour cette projection gratuite.

Le vendredi 19 juin 2026

de 19h30 à 22h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T19:30:00+02:00_2026-06-19T22:00:00+02:00

Studio des Ursulines 10, rue des Ursulines 75005 Paris

https://www.allersretoursasso.fr/ contact@allersretoursasso.fr https://www.facebook.com/allersretoursasso/ https://www.facebook.com/allersretoursasso/



Afficher la carte du lieu Studio des Ursulines et trouvez le meilleur itinéraire

