Nino, Cameo Commanderie, Nancy

Nino Jeudi 2 avril, 18h00 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T18:00:00+02:00 – 2026-04-02T19:36:00+02:00

Fin : 2026-04-02T18:00:00+02:00 – 2026-04-02T19:36:00+02:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=PIFC1 »}]

Ciné-débat – Dans trois jours, Nino devra affronter une grande épreuve. D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions. Deux impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousse… Cameo Commanderie Nino