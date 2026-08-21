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Nirvana Cover Polly, Victoria Station, Chef-du-Pont

vendredi 2 octobre 2026 · Victoria Station · Chef-du-Pont

Nirvana Cover Polly, Victoria Station, Chef-du-Pont

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Victoria Station
Adresse
Place de la Gare 78490 Méré
Ville
50480 Chef-du-Pont
Département
Manche

Nirvana Cover Polly Vendredi 2 octobre, 21h00 Victoria Station Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T21:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T21:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:30:00+02:00

Venez revivre les meilleures heures du grunge des 90’s avec Polly
2 heures de cover Nirvana alliant puissance vocale et riffs légendaires avec Céline, Benjamin, Clément et Thomas.
Les morceaux incontournables qui vous feront revivre votre adolescence

Victoria Station Place de la Gare 78490 Méré Chef-du-Pont 50480 Manche Normandie
Nirvana Cover Polly

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