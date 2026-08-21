AGENDA · Chef-du-Pont
Nirvana Cover Polly, Victoria Station, Chef-du-Pont
vendredi 2 octobre 2026 · Victoria Station · Chef-du-Pont
Informations pratiques
Nirvana Cover Polly Vendredi 2 octobre, 21h00 Victoria Station Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T21:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T21:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:30:00+02:00
Venez revivre les meilleures heures du grunge des 90’s avec Polly
2 heures de cover Nirvana alliant puissance vocale et riffs légendaires avec Céline, Benjamin, Clément et Thomas.
Les morceaux incontournables qui vous feront revivre votre adolescence
Victoria Station Place de la Gare 78490 Méré Chef-du-Pont 50480 Manche Normandie
Nirvana Cover Polly
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