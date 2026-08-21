Nirvana Cover Polly, Victoria Station, Chef-du-Pont

Informations pratiques

Nirvana Cover Polly Vendredi 2 octobre, 21h00 Victoria Station Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T21:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T21:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:30:00+02:00

Venez revivre les meilleures heures du grunge des 90’s avec Polly

2 heures de cover Nirvana alliant puissance vocale et riffs légendaires avec Céline, Benjamin, Clément et Thomas.

Les morceaux incontournables qui vous feront revivre votre adolescence

Victoria Station Place de la Gare 78490 Méré Chef-du-Pont 50480 Manche Normandie

Nirvana Cover Polly