“NITS DE LA CELLERA” LES MUSICALS DEL REVELLÍ Pézilla-la-Rivière lundi 13 juillet 2026.

Pézilla-la-Rivière

“NITS DE LA CELLERA” LES MUSICALS DEL REVELLÍ

Place du Général Foixet Pézilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Le festival des Nits de la Cellera se déroule dans le cœur du village du 19 juin au 19 septembre 2026. Un voyage musical estival à ne pas manquer!

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Place du Général Foixet Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 00 10

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English :

The Nits de la Cellera festival takes place in the heart of the village from June 19 to September 19, 2026. A summer musical journey not to be missed!

L’événement “NITS DE LA CELLERA” LES MUSICALS DEL REVELLÍ Pézilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME