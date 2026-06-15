“NITS DE LA CELLERA” NIT DE PELICULA Pézilla-la-Rivière
“NITS DE LA CELLERA” NIT DE PELICULA Pézilla-la-Rivière vendredi 17 juillet 2026.
Pézilla-la-Rivière
“NITS DE LA CELLERA” NIT DE PELICULA
Place du Général Foixet Pézilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le festival des Nits de la Cellera se déroule dans le cœur du village du 19 juin au 19 septembre 2026. Un voyage musical estival à ne pas manquer!
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Place du Général Foixet Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 00 10
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English :
The Nits de la Cellera festival takes place in the heart of the village from June 19 to September 19, 2026. A summer musical journey not to be missed!
L’événement “NITS DE LA CELLERA” NIT DE PELICULA Pézilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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