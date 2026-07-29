No money kids Dirty Deep 9 Redon

Informations pratiques

Redon

No money kids Dirty Deep

9 9 Rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 20:00:00

fin : 2027-02-06

Date(s) :

2027-02-06

Dirty Deep

Le trio alsacien Dirty Deep démontre avec pertinence combien le blues, en dépassant les frontières, est devenu universel.

No Money Kids

C’est le son d’un road-trip nocturne sur une route déserte, où les néons clignotants se fondent dans le rétro. .

9 9 Rue de Galerne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75

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English :

L’événement No money kids Dirty Deep Redon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT PAYS DE REDON