No money kids Dirty Deep 9 Redon
samedi 6 février 2027 · 9 · Redon
Informations pratiques
Redon
No money kids Dirty Deep
9 9 Rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 20:00:00
fin : 2027-02-06
Date(s) :
2027-02-06
Dirty Deep
Le trio alsacien Dirty Deep démontre avec pertinence combien le blues, en dépassant les frontières, est devenu universel.
No Money Kids
C’est le son d’un road-trip nocturne sur une route déserte, où les néons clignotants se fondent dans le rétro. .
9 9 Rue de Galerne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75
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English :
L’événement No money kids Dirty Deep Redon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT PAYS DE REDON
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