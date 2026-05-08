Noa Eshkol. 1924-2007. Danse et compositions Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris

Visite libre de l’exposition

Le mahJ consacre la première exposition française à Noa Eshkol (1924-2007),

pionnière de la danse moderne en Israël et prodigieuse artiste textile,

créatrice de wall carpets époustouflants. Cette rétrospective retrace son

parcours des années 1950 aux années 2000 à travers sa nouvelle notation du

mouvement, des dessins, photographies, vidéos et ses vastes Wall Carpets,

réalisés dès 1973 à partir de tissus recyclés. Elle met en lumière une artiste

interdisciplinaire majeure, marquée par l’esprit collectif du kibboutz, influencée

par l’histoire d’Israël. Deux artistes contemporaines illustrent le

retentissement actuel de son œuvre.

Atelier mouvement et matière : exprimez-vous ! Au cœur de

l’exposition, le public est invité à découvrir les pratiques artistiques de Noa

Eshkol à travers deux espaces mêlant mouvement et matière.

Il commence par

observer son travail chorégraphique, centré sur le corps, l’espace et le temps.

Les gestes sont rythmés par le métronome, sans décor ni costume. Les visiteurs

peuvent reproduire ces gestes face à un écran. Le parcours se poursuit avec un

espace dédié au textile, présentant des échantillons de tissus à toucher et un

dispositif participatif permet de reconstituer collectivement l’œuvre Peacock,

représentant un paon déployant sa roue.

Ateliers du Noa Eshkol Chamber Dance Group en partenariat avec la Ménagerie de verre, dans le cadre de la Nuit blanche 2026

Le Noa Eshkol Chamber Dance Group, reformé en 2012, transmet aujourd’hui l’héritage de sa fondatrice.

En collaboration avec la Ménagerie de verre, il propose un atelier à destination du public professionnel ainsi qu’une performance (sur réservation).

Voir la programmation sur le site du mahJ ou de la Ménagerie de verre.

Visite de l’exposition « Noa Eshkol. 1924-2007. Danse et compositions » du mahJ en accès libre et gratuit.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:30:00+02:00

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 71 Rue du Temple 75004 Paris

https://www.mahj.org/fr/programme/nuit-blanche-noa-eshkol-31684 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/



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