NOA ESHKOL / Danse et compositions Ménagerie de Verre Paris

Exposition

Danse et compositions est la première rétrospective consacrée à Noa Eshkol (1924-2007) en France. Elle retrace la diversité de sa production – compositions chorégraphiques, recherches sur la notation du mouvement et œuvres textiles – et présente des installation vidéo de Yael Bartana et Sharon Lockhart, deux artistes contemporaines inspirées par la chorégraphe.

Pionnière de la danse en Israel, mais aussi prolifique artiste textile, on lui doit la conception, dans les années 1950, d’un système révolutionnaire de notation du mouvement, dans un double objectif de création et de transmission.

En 1954, elle fonde le Chamber Dance Group pour interpréter des compositions dansées sans musique, au seul son du métronome, pour se focaliser sur l’essentiel : le corps, l’espace et le temps.

En 1973, pendant la guerre du Kippour, elle déclare qu’« il n’est plus temps de danser ». S’ouvre alors un nouveau chapitre de son œuvre, avec la création de Wall Carpets, de grandes compositions textiles oscillant entre nature morte, paysage et abstraction, qui feront d’elle l’une des artistes textiles les plus importantes du 20e siècle.

Une performance – gratuite et sur réservation – aura lieu à 18h à la Ménagerie de Verre (12 Rue Léchevin, 75011).

Commissariat de Pascale Samuel, avec Dorota Sniezek.

En partenariat avec La Ménagerie de Verre.

Cette exposition a bénéficié du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – ministère de la Culture, d’Artis, de la fondation pour la Mémoire de la Shoah, de la fondation Pro mahJ, la fondation Feldstein sous égide de la fondation du Judaïsme français, de de la fondation Rothschild et de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT.

Première rétrospective en France consacrée à Noa Eshkol (1924-2007)

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:45:00+02:00

Ménagerie de Verre 12 Rue Léchevin 75011 Paris

https://www.mahj.org/fr



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