Noctiludes : bar à jeux dans un lieu insolite ! 29 rue de strasbourg 44000 Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 18:30 – 23:30

Gratuit : oui Réservation conseillée. Limité à 100 personnes en simultanée. Tout public

Les « Noctiludes » consistent en la transformation d’un lieu de la ville habituellement fermé la nuit, la salle Bellamy de la Mairie centrale en un bar à jeux, de 18h30 à 23h30. Sur réservation, seul.e ou en groupes, les participant.es viendront comme si ils et elles venaient au restaurant. Les animateurices de la Sauce Ludique installent les joueureuses aux tables et leur propose leur large menu d’environ 200 jeux de société, accompagnés de quelques jeux en bois et de casse-têtes. A la fois immergé.es dans l’ambiance du lieu, de la nuit, et grâce au jeu des serveurs et serveuses, les participant.es vivront une expérience ludique immersive tout en passant un moment convivial en famille, entre collègues ou entre ami.es. Les Noctiludes peuvent accueillir jusqu’à 100 personnes en simultanée. Il est imaginable de réserver des créneaux plus ou moins longs (1h, 2h, 3h de jeu, en fonction des souhaits des groupes).L’accès est gratuit pour le public.

29 rue de strasbourg 44000 Nantes Nantes 44000

06 95 56 79 92



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