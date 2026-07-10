Noctiludes : bar à jeux dans un lieu insolite ! 29 rue de strasbourg 44000 Nantes Nantes
vendredi 18 septembre 2026 · 29 rue de strasbourg 44000 Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 18:30 – 23:30
Gratuit : oui Réservation conseillée. Limité à 100 personnes en simultanée. Tout public
Les « Noctiludes » consistent en la transformation d’un lieu de la ville habituellement fermé la nuit, la salle Bellamy de la Mairie centrale en un bar à jeux, de 18h30 à 23h30. Sur réservation, seul.e ou en groupes, les participant.es viendront comme si ils et elles venaient au restaurant. Les animateurices de la Sauce Ludique installent les joueureuses aux tables et leur propose leur large menu d’environ 200 jeux de société, accompagnés de quelques jeux en bois et de casse-têtes. A la fois immergé.es dans l’ambiance du lieu, de la nuit, et grâce au jeu des serveurs et serveuses, les participant.es vivront une expérience ludique immersive tout en passant un moment convivial en famille, entre collègues ou entre ami.es. Les Noctiludes peuvent accueillir jusqu’à 100 personnes en simultanée. Il est imaginable de réserver des créneaux plus ou moins longs (1h, 2h, 3h de jeu, en fonction des souhaits des groupes).L’accès est gratuit pour le public.
29 rue de strasbourg 44000 Nantes Nantes 44000
06 95 56 79 92
Afficher la carte du lieu 29 rue de strasbourg 44000 Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre, La Cocotte Solidaire, Nantes 10 juillet 2026
- Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade « La cité Halvêque vous accueille », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 10 juillet 2026
- Marie Charrel : Nous sommes faits d’orage – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 10 juillet 2026