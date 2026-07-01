Nocturne au Parc du Petit Prince Ungersheim

Informations pratiques

Ungersheim

Nocturne au Parc du Petit Prince

1 Rue de l’Espoir Ungersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Venez vivre une journée de folie et défier vos peurs, si vous l’osez !

Dès la tombée de la nuit, le Grand Labyrinthe ouvre ses portes aux plus téméraires des créatures de l’ombre, tapis dans les recoins, tenteront de perdre les visiteurs dans le dédale obscur. Il faudra s’armer de courage pour trouver la sortie et ne pas céder aux appels des jongleurs de feu.

12 ans d’aventures, une nuit pour célébrer

Il y a 12 ans, un parc ouvrait ses portes à Ungersheim avec une promesse simple faire vivre, grandeur nature, l’univers poétique du Petit Prince.

Douze ans plus tard, cette promesse est devenue une aventure extraordinaire. Le 25 juillet 2026, le Parc du Petit Prince vous invite à souffler ensemble ses 12 bougies, le temps d’une nocturne exceptionnelle.

UNE HISTOIRE ÉCRITE AVEC VOUS

D’un parc à thèmes à un véritable univers immersif, le chemin parcouru est immense. Attraction après attraction, spectacle après spectacle, le Parc du Petit Prince n’a cessé de se réinventer pour plonger toujours plus profondément ses visiteurs dans l’histoire d’Antoine de Saint-Exupéry et de son œuvre intemporelle.

Mais s’il y a une chose dont nous sommes le plus fiers, ce ne sont pas nos attractions. Ce sont vos rires, vos sourires, vos souvenirs de famille construits ici, année après année. Cette nocturne, c’est avant tout un immense merci à celles et ceux qui font vivre le Parc depuis le premier jour.

UNE SOIRÉE ANNIVERSAIRE HORS NORME

Show cabaret une création scénique inédite, entre poésie et spectacle vivant, pour célébrer l’histoire du parc en musique et en mouvement.

Spectacles immersifs en continu, dans toute leur intensité nocturne.

Attractions ouvertes jusqu’à 23h, pour vivre le parc sous un jour (une nuit) totalement différent.

Un gâteau d’anniversaire offert à tous les visiteurs, pour trinquer à ces 12 années.

Un feu d’artifice gigantesque, embrasant tout le parc en clôture de soirée, pour une apothéose à couper le souffle.

ET DEMAIN ?

Douze ans, ce n’est qu’une étape. Le Parc du Petit Prince continue de grandir, et d’incroyables projets sont déjà en préparation pour les prochaines saisons. Une chose est sûre l’aventure ne fait que commencer. .

1 Rue de l’Espoir Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 43 00 contact@parcdupetitprince.com

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English :

Come and experience a day of madness and defy your fears, if you dare!

As soon as night falls, the Grand Labyrinthe opens its doors to the most daring: shadowy creatures, lurking in the nooks and crannies, will try to lose visitors in the dark maze. You’ll need all your courage to find your way out, and not give in to the calls of the fire jugglers.

L’événement Nocturne au Parc du Petit Prince Ungersheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace