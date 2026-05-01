Pau

Nocturne aux Halles

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Nocturne Tropicale Groove aux Halles ! .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90

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English : Nocturne aux Halles

L’événement Nocturne aux Halles Pau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau