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Nocturne aux Halles Pau

vendredi 31 juillet 2026 · Pau

Nocturne aux Halles Pau

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
8 rue Carnot
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Pau

Nocturne aux Halles

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Les Halles seront animées par Dj Marco   .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90 

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English : Nocturne aux Halles

L’événement Nocturne aux Halles Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau

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