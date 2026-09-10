Nocturne croquis Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 19:15 – 20:45

Gratuit : oui Gratuit. Sans réservation dans la limite des places disponibles. Adulte

Découvrez les collections avec un autre regard. Crayon en main. Observez, esquissez et dessinez. Une médiatrice sera présente pour guider votre regard.Durée : en continu de 19h15 à 20h45

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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