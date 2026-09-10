UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Nocturne croquis Musée d’arts de Nantes Nantes

jeudi 8 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Nocturne croquis Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
19:15
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit. Sans réservation dans la limite des places disponibles.

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 19:15 – 20:45
Gratuit : oui Gratuit. Sans réservation dans la limite des places disponibles. Adulte 

Découvrez les collections avec un autre regard. Crayon en main. Observez, esquissez et dessinez. Une médiatrice sera présente pour guider votre regard.Durée : en continu de 19h15 à 20h45

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)