Nocturne gratuite et exceptionnelle aux Etincelles du Palais de la découverte, Étincelles du Palais de la découverte, Paris

Nocturne gratuite et exceptionnelle aux Etincelles du Palais de la découverte Samedi 23 mai, 18h00 Étincelles du Palais de la découverte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00

Les Étincelles du Palais de la découverte vous ouvrent leur porte gratuitement !

Pendant cette soirée, participez à des exposés interactifs, vibrez au rythme de démonstrations spectaculaires et rencontrez des chercheurs passionnés.

Étincelles du Palais de la découverte 186 rue Saint-Charles 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France 01 56 43 20 20 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles Depuis le 9 juin 2021, retrouvez les médiations phares du Palais au cœur d’une structure étonnante dans le 15e arrondissement de Paris ! Rendez-vous aux Étincelles du Palais de la découverte pour des moments de science réjouissants et éclairants.

Visite libre

©A. Robin