Nocturne : Le mystère de l’icône hantée, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry

Nocturne : Le mystère de l’icône hantée Samedi 19 septembre, 18h00 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie

En continu de 18h à 21h – dernier départ à 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, le musée des Beaux-Arts vous propose de découvrir l’exposition Icônes d’Albanie, trésor du musée national d’Art médiéval de Korça à travers un grand jeu d’énigme. De mystérieux évènements se produisent dans la salle d’exposition. À vous de remonter la piste des témoignages pour découvrir l’origine de ces phénomènes et apaiser l’âme qui hante le lieu !

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, le musée des Beaux-Arts vous propose de découvrir l’exposition _Icônes d’Albanie, trésor du musée national d’Art médiéval de Korça_ à travers un À…

© Musée national d’Art médiéval de Korça. Graphisme : Savannah Lemonnier