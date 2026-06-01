Nocturne : Le mystère de l’icône hantée, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry
Nocturne : Le mystère de l’icône hantée, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry samedi 19 septembre 2026.
Nocturne : Le mystère de l’icône hantée Samedi 19 septembre, 18h00 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie
En continu de 18h à 21h – dernier départ à 19h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, le musée des Beaux-Arts vous propose de découvrir l’exposition Icônes d’Albanie, trésor du musée national d’Art médiéval de Korça à travers un grand jeu d’énigme. De mystérieux évènements se produisent dans la salle d’exposition. À vous de remonter la piste des témoignages pour découvrir l’origine de ces phénomènes et apaiser l’âme qui hante le lieu !
Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.
Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !
À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, le musée des Beaux-Arts vous propose de découvrir l’exposition _Icônes d’Albanie, trésor du musée national d’Art médiéval de Korça_ à travers un À…
© Musée national d’Art médiéval de Korça. Graphisme : Savannah Lemonnier
À voir aussi à Chambery (Savoie)
- Atelier feutrage en volume : pingouin, cache-pot ou luminaire, Ateliers Octopodes, Chambéry 1 juin 2026
- Découvrez l’art de la linogravure, Ateliers Octopodes, Chambéry 3 juin 2026
- Bienvenue au jardin du centre médico-psychologique Montjay, SAJ Montjay APEI Chambéry, Chambéry 5 juin 2026
- Béret ou chapeau en feutre, Ateliers Octopodes, Chambéry 6 juin 2026
- Atelier feutrage à plat : fleur, tableau ou col, Ateliers Octopodes, Chambéry 6 juin 2026