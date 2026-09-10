NOCTURNE – Magnin Open air !, Musée national Magnin, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Musée national Magnin · Dijon
Informations pratiques
NOCTURNE – Magnin Open air ! Samedi 19 septembre, 20h00 Musée national Magnin Côte-d’Or
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
2 ans de gratuité : ça se fête !
Pour célébrer cette seconde année de gratuité, le musée national Magnin vous invite à participer à une nocturne unique organisée autour d’une soirée électro ! Des Dj de l’association CHKT vous feront danser toute la nuit !
Pour accompagner cet événement festif, une sélection de boissons artisanales et locales vous sera proposée. À déguster avec modération, confortablement installés dans nos transats, au cœur de cette nuit estivale.
Au programme :
- Visite libre du musée
- Des défis à relever !
- Une programmation musicale qui vous fera vous déhancher !
Ne manquez pas cette soirée inoubliable !
Musée national Magnin 4 Rue des Bons Enfants, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380671110 https://musee-magnin.fr Hôtel particulier du XVIIe siècle.
2 ans de gratuité : ça se fête !
©Musée national Magnin / Sophie Harent
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