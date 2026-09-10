NOCTURNE – Magnin Open air !, Musée national Magnin, Dijon

Informations pratiques

NOCTURNE – Magnin Open air ! Samedi 19 septembre, 20h00 Musée national Magnin Côte-d’Or

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

2 ans de gratuité : ça se fête !

Pour célébrer cette seconde année de gratuité, le musée national Magnin vous invite à participer à une nocturne unique organisée autour d’une soirée électro ! Des Dj de l’association CHKT vous feront danser toute la nuit !

Pour accompagner cet événement festif, une sélection de boissons artisanales et locales vous sera proposée. À déguster avec modération, confortablement installés dans nos transats, au cœur de cette nuit estivale.

Au programme :

Visite libre du musée

Des défis à relever !

Une programmation musicale qui vous fera vous déhancher !

Ne manquez pas cette soirée inoubliable !

Musée national Magnin 4 Rue des Bons Enfants, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380671110 https://musee-magnin.fr Hôtel particulier du XVIIe siècle.

2 ans de gratuité : ça se fête !

©Musée national Magnin / Sophie Harent