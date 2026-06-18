Nocturne (Parade) Cie Non Nova Phia Ménard Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Nocturne (Parade) Cie Non Nova Phia Ménard

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 20:30:00

fin : 2027-02-19

Date(s) :

2027-02-18 2027-02-19

Emerveillez-vous devant une parade envoûtante animée par le souffle du vent.

Dans son spectacle, la jongleuse et metteure en scène Phia Ménard transforme le vent en partenaire de jeu. Elle nous invite à voyager et ressentir à travers une nuit sensorielle et poétique dans l’obscurité, où toutes sortes de créatures prendront vie. Un univers inquiétant et merveilleux vous attend.

Durée 1h05

+ de 8 ans.

Réservez sur la billetterie en ligne. .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

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English :

Marvel at a breathtaking display brought to life by the breeze.

L’événement Nocturne (Parade) Cie Non Nova Phia Ménard Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-16 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis