Nocturne (Parade), Mixt, salle Nova, Nantes

Informations pratiques

Nocturne (Parade) Jeudi 11 mars 2027, 20h00 Mixt, salle Nova Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-11T20:00:00+01:00 – 2027-03-11T21:05:00+01:00

Fin : 2027-03-11T20:00:00+01:00 – 2027-03-11T21:05:00+01:00

Phia Ménard orchestre une fascinante cavalcade aérienne de marionnettes translucides au coeur de paysages gonflables. Vie et mort s’entrelacent dans cette quatrième “Pièce du Vent”, un cirque intimiste, onirique et politique, porté par le souffle grandiose de l’existence.

Au centre d’une piste circulaire, deux interprètes mènent un manège hypnotique animé par le souffle des ventilateurs. Étranges chevaux, silhouettes humaines et objets aux enveloppes de plastique dansent, virevoltent et paradent, des ténèbres vers la lumière. Ce ballet éblouissant, agité par la violence du monde, puise dans nos réminiscences enfantines, dans la puissance du poème. Depuis plus de trente ans, Phia Ménard jongle avec les éléments. Marquée par la mort de son père pacifiste, l’artiste nantaise approfondit son exploration de la force invisible et jouissive de l’air, ce souffle vital. L’immersion sensorielle est une envolée fragile vers la paix.

Mixt, salle Nova 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/nocturne-parade-11032027-1900 »}]

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