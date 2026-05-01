Nocturne spa Roquebillière
Nocturne spa Roquebillière samedi 9 mai 2026.
Roquebillière
Nocturne spa
Centre thermal de Berthemeont-les-bains Roquebillière Alpes-Maritimes
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09 22:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Une soirée d’évasion entre eaux chaudes et douceur de vivre, avec accès au spa thermal, dîner, une boisson offerte et ambiance Dolce Vita.
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Centre thermal de Berthemeont-les-bains Roquebillière 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 03 47 00
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English : spa evening
An evening of escapism between warm waters and the sweetness of life, with access to the thermal spa, dinner, a complimentary drink and Dolce Vita ambience.
L’événement Nocturne spa Roquebillière a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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