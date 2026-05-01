Roquebillière

Nocturne spa

Centre thermal de Berthemeont-les-bains Roquebillière Alpes-Maritimes

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:30:00

fin : 2026-05-09 22:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Une soirée d’évasion entre eaux chaudes et douceur de vivre, avec accès au spa thermal, dîner, une boisson offerte et ambiance Dolce Vita.

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Centre thermal de Berthemeont-les-bains Roquebillière 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 03 47 00

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English : spa evening

An evening of escapism between warm waters and the sweetness of life, with access to the thermal spa, dinner, a complimentary drink and Dolce Vita ambience.

L’événement Nocturne spa Roquebillière a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur