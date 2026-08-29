Nocturne Sprint du 09 octobre Les Gonds
vendredi 9 octobre 2026 · Les Gonds
Informations pratiques
Les Gonds
Nocturne Sprint du 09 octobre
93 rue des coudrasses Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Let’s go pour une nocturne. Quel que soit votre niveau, débutant ou confirmé nous saurons vous guider. Sur inscription au 06 15 35 73 54 par sms. Rdv 19h adulte et 18h30 juniors, puis fin aux alentours de 23h/23h30 adulte et 21h30 juniors.
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93 rue des coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com
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English :
Let’s go for a night session. No matter your skill level—beginner or advanced—we’ll be there to guide you. Sign up by texting 06 15 35 73 54. Meet at 7:00 p.m. for adults and 6:30 p.m. for juniors; the session ends around 11:00–11:30 p.m. for adults and 9:30 p.m. for juniors.
L’événement Nocturne Sprint du 09 octobre Les Gonds a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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