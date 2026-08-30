UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Castries

NOCTURNES D’HALLOWEEN CHÂTEAU DE LUMIÈRES Castries

mardi 20 octobre 2026 · Castries

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Adresse
Rue du Château
Ville
34160 Castries
Département
Hérault
Tarif
19.5 19.5

Castries

NOCTURNES D’HALLOWEEN CHÂTEAU DE LUMIÈRES

Rue du Château Castries Hérault

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31

A l’occasion des vacances d’Halloween, le Château de Lumières se métamorphose pour faire vivre à ses visiteurs une expérience inédite, entre histoire, frissons et convivialité.

A la nuit tombée, parcourrez le bois du parc où les arbres s’animent et où lumières et ombres jouent avec vous pour une visite pleine de rires et de frissons.
A l’occasion des vacances d’Halloween, le Château de Lumières se métamorphose pour faire vivre à ses visiteurs une expérience inédite, entre histoire, frissons et convivialité.

A la nuit tombée, parcourrez le bois du parc où les arbres s’animent et où lumières et ombres jouent avec vous pour une visite pleine de rires et de frissons.

Programmation détaillée à venir

Du 20 au 31 octobre Nocturnes d’Halloween. Tous les soirs sauf le lundi de 20h à 00h.

Tarifs

Tarif adulte 19,50€ / Tarif réduit (Etudiants, demandeurs d’emploi, porteurs d’une carte d’invalidité, accompagnateurs de personnes en situation de handicap) 18€ / Tarif jeune (11–17 ans) 16€ / Tarif enfant (4–10 ans) 13€ / Moins de 4 ans Gratuit   .

Rue du Château Castries 34160 Hérault Occitanie   contact@chateau-castries.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the Halloween holidays, the Château de Lumières is transformed to offer its visitors a unique experience blending history, thrills, and a warm, friendly atmosphere.

As night falls, wander through the park’s woods, where the trees come to life and lights and shadows play with you, for a tour full of laughter and thrills.

L’événement NOCTURNES D’HALLOWEEN CHÂTEAU DE LUMIÈRES Castries a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT MONTPELLIER

À voir aussi à Castries (Hérault)