Informations pratiques

Castries

NOCTURNES D’HALLOWEEN CHÂTEAU DE LUMIÈRES

Rue du Château Castries Hérault

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31

A l’occasion des vacances d’Halloween, le Château de Lumières se métamorphose pour faire vivre à ses visiteurs une expérience inédite, entre histoire, frissons et convivialité.

A la nuit tombée, parcourrez le bois du parc où les arbres s’animent et où lumières et ombres jouent avec vous pour une visite pleine de rires et de frissons.

A l’occasion des vacances d’Halloween, le Château de Lumières se métamorphose pour faire vivre à ses visiteurs une expérience inédite, entre histoire, frissons et convivialité.

A la nuit tombée, parcourrez le bois du parc où les arbres s’animent et où lumières et ombres jouent avec vous pour une visite pleine de rires et de frissons.

Programmation détaillée à venir

Du 20 au 31 octobre Nocturnes d’Halloween. Tous les soirs sauf le lundi de 20h à 00h.

Tarifs

Tarif adulte 19,50€ / Tarif réduit (Etudiants, demandeurs d’emploi, porteurs d’une carte d’invalidité, accompagnateurs de personnes en situation de handicap) 18€ / Tarif jeune (11–17 ans) 16€ / Tarif enfant (4–10 ans) 13€ / Moins de 4 ans Gratuit .

Rue du Château Castries 34160 Hérault Occitanie contact@chateau-castries.com

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English :

For the Halloween holidays, the Château de Lumières is transformed to offer its visitors a unique experience blending history, thrills, and a warm, friendly atmosphere.

As night falls, wander through the park’s woods, where the trees come to life and lights and shadows play with you, for a tour full of laughter and thrills.

L’événement NOCTURNES D’HALLOWEEN CHÂTEAU DE LUMIÈRES Castries a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT MONTPELLIER