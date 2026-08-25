Noël à Sélestat En avant l’Avent Sélestat

Informations pratiques

Sélestat

Noël à Sélestat En avant l’Avent

Centre ville Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20

fin : 2026-12-27

Date(s) :

2026-11-20

Noël, ses traditions et surtout son célèbre sapin sont mis à l’honneur à Sélestat pendant la période de l’Avent, venez vivre des moments hors du temps en famille ou entre amis !

SÉLESTAT, CAPITALE DE L’ARBRE DE NOËL

C’est au cœur de la cité humaniste qu’est précieusement conservée, la plus ancienne mention écrite connue au monde à ce jour faisant référence à la tradition de l’arbre de Noël.

Et depuis l’an 1521, Sélestat fait la part belle aux traditions autour du sapin, véritable emblème de la saison hivernale et hôte de marque de la cité humaniste.

Au cœur d’une nature qui se repose, l’arbre de la fête offrira sa plus belle parure, embaumera l’air ambiant de nos expositions et trônera fièrement sur les places.

Indéniablement, le temps de Noël invite petits et grands à se plonger dans une atmosphère chaleureuse, que l’on prépare délicieusement à l’aide de décorations, de guirlandes lumineuses, de bredele et de senteurs délicates émanant de l’incontournable sapin. Alors que les jours raccourcissent et que, dehors, l’obscurité s’étend toujours un peu plus, la tradition de la couronne de bienvenue nous honore, celle de la couronne de l’Avent illumine nos foyers tout comme le calendrier de l’Avent ritualise l’attente jusqu’à Noël.

C’est ce temps de préparation riche en traditions ancestrales ou plus contemporaines que Sélestat célébrera au pied de son sapin du 20 novembre au 27 décembre prochains. .

Centre ville Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

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English :

Christmas, its traditions and especially its famous tree are honored in Sélestat during the Advent period, come and live timeless moments with your family or friends!

L’événement Noël à Sélestat En avant l’Avent Sélestat a été mis à jour le 2026-08-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme