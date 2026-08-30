NOËL AU CHÂTEAU DE CASTRIES Castries

Informations pratiques

Castries

NOËL AU CHÂTEAU DE CASTRIES

Rue du Château Castries Hérault

Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06 2026-12-08 2026-12-09 2026-12-10 2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13 2026-12-15 2026-12-16 2026-12-17 2026-12-18 2026-12-19 2026-12-20 2026-12-22 2026-12-23 2026-12-24 2026-12-25 2026-12-26 2026-12-27

Le Château de Lumières vous invite à plonger dans une atmosphère féerique où l’histoire, la lumière et la magie de Noël s’entrelacent.

Durant les WE précédents Noël et quatre jours pendant les vacances, découvrez le parcours immersif du Château de Lumières et des animations familiales pour petits et grands. Un rendez-vous incontournable à vivre comme une nouvelle tradition de Noël !

Le Château de Lumières vous invite à plonger dans une atmosphère féerique où l’histoire, la lumière et la magie de Noël s’entrelacent.

Durant les WE précédents Noël et quatre jours pendant les vacances, découvrez le parcours immersif du Château de Lumières et des animations familiales pour petits et grands. Un rendez-vous incontournable à vivre comme une nouvelle tradition de Noël !

Programmation détaillée à venir

Du 5 au 31 décembre Noël au Château de Castries de 14h-21h00

Tarifs

Tarif adulte 14,50€ / Tarif réduit (Etudiants, demandeurs d’emploi, porteurs d’une carte d’invalidité, accompagnateurs de personnes en situation de handicap) 12,50€ / Tarif jeune (11–17 ans) 10,50€ / Tarif enfant (4–10 ans) 7,00€ / Moins de 4 ans Gratuit

Forfait famille (2 adultes + 2 enfants jusqu’à 10 ans) 36,00€ / Tribu 10 personnes (quel que soit leur âge) 120,00€ / Groupe à partir de 20 personnes Réduction de 10 % sur le total. Merci d’adresser un mail à groupes@rivajgroup.com .

Rue du Château Castries 34160 Hérault Occitanie contact@chateau-castries.com

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English :

The Château de Lumières invites you to immerse yourself in a magical atmosphere where history, light, and the magic of Christmas intertwine.

During the weekends leading up to Christmas and for four days during the holiday break, discover the immersive experience at the Château de Lumières and family-friendly activities for all ages. An unmissable event to experience as a new Christmas tradition!

L’événement NOËL AU CHÂTEAU DE CASTRIES Castries a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER