NOEL AU CHÂTEAU, Suisse normande tourisme, Thury-Harcourt-le-Hom

NOEL AU CHÂTEAU 27 – 29 novembre Suisse normande tourisme Calvados

18H – 18H.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T18:00:00+01:00 – 2026-11-27T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T18:00:00+01:00 – 2026-11-29T22:00:00+01:00

Suisse normande tourisme 11 Rue du Château, 14220 Le Hom Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 79 70 45 »}, {« type »: « email », « value »: « info@suissenormandetourisme.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.suisse-normande-tourisme.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://goo.gl/maps/GYGdhybkGLkL3grP6 »}]

Week-end enchanteur autour de l’esprit de Noël