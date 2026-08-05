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Noël au Pays de Thann Cernay Thann

vendredi 20 novembre 2026 · Thann

Noël au Pays de Thann Cernay Thann

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
mercredi 6 janvier 2027
Ville
68800 Thann
Département
Haut-Rhin
Tarif

Thann

Noël au Pays de Thann Cernay

Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20
fin : 2027-01-06

Date(s) :
2026-11-20

A Cernay, les décorations et illuminations donnent aux rues une allure féérique, qui fera le bonheur des petits et des grands. A Thann, venez vous émerveiller en contemplant au cœur du centre historique les sapins décorés, et admirez les bâtiments illuminés de mille couleurs. Noël à Thann-Cernay est aussi le Noël des enfants exposition d’automates, calèches, chasses aux trésors, vos tout petits auront des étoiles dans les yeux.   .

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20  info@tourisme-thann-cernay.fr

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English :

L’événement Noël au Pays de Thann Cernay Thann a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

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