Informations pratiques

Thann

Noël au Pays de Thann Cernay

Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20

fin : 2027-01-06

Date(s) :

2026-11-20

A Cernay, les décorations et illuminations donnent aux rues une allure féérique, qui fera le bonheur des petits et des grands. A Thann, venez vous émerveiller en contemplant au cœur du centre historique les sapins décorés, et admirez les bâtiments illuminés de mille couleurs. Noël à Thann-Cernay est aussi le Noël des enfants exposition d’automates, calèches, chasses aux trésors, vos tout petits auront des étoiles dans les yeux. .

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

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English :

L’événement Noël au Pays de Thann Cernay Thann a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay