AGENDA · Châtel-Censoir
Noir et Blanc, dessins, photos et sculptures Rue Alfred de la Loge Châtel-Censoir
samedi 8 août 2026 · Rue Alfred de la Loge · Châtel-Censoir
Informations pratiques
Châtel-Censoir
Noir et Blanc, dessins, photos et sculptures
Rue Alfred de la Loge Galerie la loge Châtel-Censoir Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Exposition .
Rue Alfred de la Loge Galerie la loge Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Noir et Blanc, dessins, photos et sculptures
L’événement Noir et Blanc, dessins, photos et sculptures Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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