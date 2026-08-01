Noir et Blanc, dessins, photos et sculptures Rue Alfred de la Loge Châtel-Censoir

samedi 8 août 2026 · Rue Alfred de la Loge · Châtel-Censoir

Informations pratiques

Châtel-Censoir

Noir et Blanc, dessins, photos et sculptures

Rue Alfred de la Loge Galerie la loge Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Exposition .

Rue Alfred de la Loge Galerie la loge Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Noir et Blanc, dessins, photos et sculptures

L’événement Noir et Blanc, dessins, photos et sculptures Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Grand Vézelay