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AGENDA · Châtel-Censoir

Noir et Blanc, dessins, photos et sculptures Rue Alfred de la Loge Châtel-Censoir

samedi 8 août 2026 · Rue Alfred de la Loge · Châtel-Censoir

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Alfred de la Loge
Adresse
Galerie la loge
Ville
89660 Châtel-Censoir
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Châtel-Censoir

Noir et Blanc, dessins, photos et sculptures

Rue Alfred de la Loge Galerie la loge Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Exposition   .

Rue Alfred de la Loge Galerie la loge Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Noir et Blanc, dessins, photos et sculptures

L’événement Noir et Blanc, dessins, photos et sculptures Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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