Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nombril du monde ouverture de la saison Le Nombril du monde Pougne-Hérisson

Nombril du monde ouverture de la saison Le Nombril du monde Pougne-Hérisson

Nombril du monde ouverture de la saison Le Nombril du monde Pougne-Hérisson samedi 2 mai 2026.

Lieu : Le Nombril du monde

Adresse : 7 Rue des Merveilles

Ville : 79130 Pougne-Hérisson

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:03:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Pougne-Hérisson

Nombril du monde ouverture de la saison

Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:03:00
fin : 2026-05-02 19:33:00

Date(s) :
2026-05-02

Ouverture de saison le 2 mai pour une journée autour de la marche !

10h03 Randonnée Animée de 4km ou 9km (gratuit)
15h03 Causerie avec Fabien Contré (gratuit)
16h33: Spectacle Fuguer or not fuguer de David SIRE (payant) en partenariat avec la caravane Ah.

Prévoyez de bonnes chaussures pour la marche et prévenez de votre présence !

Possibilité de déjeuner sur place autour d’un repas réunionnais sur réservation.   .

Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19  lenombril@nombril.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nombril du monde ouverture de la saison

L’événement Nombril du monde ouverture de la saison Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres)