Nombril du monde ouverture de la saison Le Nombril du monde Pougne-Hérisson
Nombril du monde ouverture de la saison Le Nombril du monde Pougne-Hérisson samedi 2 mai 2026.
Pougne-Hérisson
Nombril du monde ouverture de la saison
Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:03:00
fin : 2026-05-02 19:33:00
Date(s) :
2026-05-02
Ouverture de saison le 2 mai pour une journée autour de la marche !
10h03 Randonnée Animée de 4km ou 9km (gratuit)
15h03 Causerie avec Fabien Contré (gratuit)
16h33: Spectacle Fuguer or not fuguer de David SIRE (payant) en partenariat avec la caravane Ah.
Prévoyez de bonnes chaussures pour la marche et prévenez de votre présence !
Possibilité de déjeuner sur place autour d’un repas réunionnais sur réservation. .
Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
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English : Nombril du monde ouverture de la saison
L’événement Nombril du monde ouverture de la saison Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Parthenay Gâtine
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