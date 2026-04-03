Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

NONO LA GRINTA L’OASIS Le Mans

NONO LA GRINTA L’OASIS Le Mans

NONO LA GRINTA L’OASIS Le Mans vendredi 9 octobre 2026.

Lieu : L'OASIS

Adresse : AVENUE FELIX GENESLAY

Ville : 72000 Le Mans

Département : 72

Début : 2026-10-09

Fin : 2026-10-09

Heure de début : 20:00

NONO LA GRINTA Début : 2026-10-09 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

L’OASIS AVENUE FELIX GENESLAY 72000 Le Mans 72

À voir aussi à Le Mans (72)