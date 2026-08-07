NONO LA GRINTA LE METRONUM Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

NONO LA GRINTA

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 23 – 23 – EUR

23

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Ses influences, entre la drill de New York et celle de la jeune génération de MCs de Chicago, font rapidement de lui l’un des rookies les plus en vue de son coin. Au micro, son énergie interpelle.

C’est de ça qu’il tirera son blase Nono pour Noé, La Grinta pour symboliser cette hargne qui ne le quitte pas au micro.

En octobre 2022, il sort 75022 , hommage à son quartier, qui dépasse le million de vues. En décembre 2023, son duo avec La Mano 1.9, La Quoi , atteint le Top 1 des tendances YouTube avec près de 9 millions de vues et fait le buzz jusqu’aux États-Unis. 23 .

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

His influences—ranging from New York drill to the young generation of Chicago MCs—quickly made him one of the most promising rookies in his area. On the mic, his energy is captivating.

L’événement NONO LA GRINTA Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE