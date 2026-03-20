Nord Sloane Capital Summits: Riviera 2026 BP1655 Nice
Nord Sloane Capital Summits: Riviera 2026 BP1655 Nice lundi 14 septembre 2026.
Nord Sloane Capital Summits: Riviera 2026
BP1655 13 Promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-14
Sommet annuel sur l’investissement Riviera 2026 est une occasion unique de rencontrer des décideurs influents, d’acquérir des connaissances stratégiques et de nouer des partenariats lucratifs.
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BP1655 13 Promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Nord Sloane Capital Summits: Riviera 2026
Annual Investment Summit: Riviera 2026 is your unparalleled opportunity to connect with influential decision-makers, gain strategic insights, and forge lucrative partnerships.
L’événement Nord Sloane Capital Summits: Riviera 2026 Nice a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur