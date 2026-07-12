Lola Young Nice Jazz Fest Scène Masséna Nice

Informations pratiques

Nice

Lola Young Nice Jazz Fest

Scène Masséna Place Masséna Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 23:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Lola Young est une auteure-compositrice-interprète britannique originaire du sud de Londres, dont la voix singulière et l’écriture à fleur de peau mêlent soul contemporaine, pop alternative et influences R&B.

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Scène Masséna Place Masséna Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Lola Young Nice Jazz Fest

Lola Young is a British singer-songwriter from South London, whose singular voice and raw songwriting blend contemporary soul, alternative pop and R&B influences.

L’événement Lola Young Nice Jazz Fest Nice a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur