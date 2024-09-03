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Nos balades en 2CV La Chevalerie Saint-Amant-de-Nouère

Nos balades en 2CV La Chevalerie Saint-Amant-de-Nouère vendredi 1 mai 2026.

Lieu : La Chevalerie

Adresse : 264 route de la Vigerie

Ville : 16170 Saint-Amant-de-Nouère

Département : Charente

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : mardi 15 septembre 2026

Tarif : 25 25 25

Saint-Amant-de-Nouère

Nos balades en 2CV

La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-05-01

A bord de la 2CV du domaine de la Chevalerie, profitez de ce moment pour découvrir le vignoble suivi d’une dégustation de nos produits dans les vignes.
Sur réservation de mai à septembre, 25€ par personne.
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La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 88 53  contact@cognac-pineau-pelletant.com

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English : Vintage car Tour of Chevalerie’s Estate

Aboard the Domaine de la Chevalerie 2CV, take advantage of this opportunity to discover the vineyard, followed by a tasting of our products in the vines.
Reservations required from May to September, €25 per person.

L’événement Nos balades en 2CV Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2024-09-03 par Office de Tourisme du Rouillacais

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