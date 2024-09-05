Nos balades en tracteur La Chevalerie Saint-Amant-de-Nouère
Nos balades en tracteur La Chevalerie Saint-Amant-de-Nouère vendredi 1 mai 2026.
Saint-Amant-de-Nouère
Nos balades en tracteur
La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Gratuit 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-05-01
Installez-vous dans la remorque du tracteur pour découvrir le paysage du vignoble du domaine de la Chevalerie et son histoire.
Sur réservation de mai à septembre, 10€ par personne.
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La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 88 53 contact@cognac-pineau-pelletant.com
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English : Tractor Tour of Chevalerie’s Estate
Settle into the tractor trailer to discover the vineyard landscape of Domaine de la Chevalerie and its history.
Bookable from May to September, €10 per person.
L’événement Nos balades en tracteur Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2024-09-05 par Office de Tourisme du Rouillacais