Nos balades en tracteur La Chevalerie Saint-Amant-de-Nouère

Saint-Amant-de-Nouère

Nos balades en tracteur

La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-05-01

Installez-vous dans la remorque du tracteur pour découvrir le paysage du vignoble du domaine de la Chevalerie et son histoire.

Sur réservation de mai à septembre, 10€ par personne.

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La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 88 53 contact@cognac-pineau-pelletant.com

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English : Tractor Tour of Chevalerie’s Estate

Settle into the tractor trailer to discover the vineyard landscape of Domaine de la Chevalerie and its history.

Bookable from May to September, €10 per person.

L’événement Nos balades en tracteur Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2024-09-05 par Office de Tourisme du Rouillacais