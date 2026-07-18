Nos beaux parents Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Nos beaux parents

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21 22:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Ils s’aiment depuis toujours. Leurs familles se détestent depuis plusieurs générations

Leur mariage a toujours été impossible, mais ils ont fait un pacte s’ils ne sont pas heureux à 40 ans, ils se marieront quoiqu’il en coûte.

Le rendez-vous est fixé un mariage secret dans un hôtel de luxe au bout du monde.

Mais la mère de Julie et le père de Romain débarquent à l’improviste, toujours décidés à empêcher cette union. L’ambiance devient vite orageuse dans le bungalow, mais aussi à l’extérieur car une tempête approche à grand pas, obligeant tout le monde à rester confinés.

La soirée bascule quand un journaliste est retrouvé assassiné dans le bungalow voisin. Il détenait des infos compromettantes sur chacun d’entre eux.

Tous ont un mobile, tous deviennent suspects.

S’engage alors une enquête familiale ponctuée de suspicions, d’accusations, de révélations, de trahisons, et autres règlements de compte.

Les masques tombent, les alliances se font, et se défont. Une nuit. Une famille. Un crime. Et un mariage à sauver, ou à enterrer.

Placement libre assis.Tout public

20 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

They’ve loved each other forever. Their families have hated each other for several generations

Marriage has always been out of the question for them, but they made a pact: if they aren’t happy by the time they’re 40, they’ll get married no matter what.

The date is set: a secret wedding at a luxury hotel on the other side of the world.

But Julie’s mother and Romain’s father show up unexpectedly, still determined to prevent this union. The atmosphere quickly turns stormy in the bungalow—and outside as well, as a storm is rapidly approaching, forcing everyone to stay indoors.

The evening takes a dramatic turn when a journalist is found murdered in the neighboring bungalow. He had compromising information on each of them.

Everyone has a motive; everyone becomes a suspect.

A family investigation ensues, punctuated by suspicions, accusations, revelations, betrayals, and other scores to settle.

Masks come off, alliances are formed—and broken. One night. One family. One crime. And a marriage to save—or to bury.

Unreserved seating.

L’événement Nos beaux parents Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH