Nos Corps Bavards, exploration photographique et chorégraphique Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau
dimanche 2 août 2026 · Rue Marguerite Allain Faure · Trédrez-Locquémeau
Informations pratiques
Trédrez-Locquémeau
Nos Corps Bavards, exploration photographique et chorégraphique
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Goûter performé
Pauline Sol Dourdin danse, chorégraphie, textes
Céline Gobillard photographie, vidéos, textes
avec la complicité d’Aëla Labbé artiste chorégraphique, photographe et co-fondatrice de LUCANE avec Stéphane Imbert
Entendre l’absence et les blessures. Retrouver le goût des souvenirs et la mémoire du silence. Bavard, le corps prend la parole.
La direction de nos explorations se révèle d’elle-même, dévoilée au fil du temps de nos rendez-vous débutés en 2020.En découle la nécessité de se déposer. Accueillir le temps. Le temps qui permet la contemplation, le temps qui fait poésie. Le temps du vivant. Un temps politique qui nous confronte à la douceur. L’ouverture à d’autres imaginaires, d’autres relations à soi, à l’autre, à l’environnement, à nos représentations …
?Nos Corps Bavards s’associent à l’Association Idéographik pour mettre en action une collaboration qui multiplie les accès au sensible par l’audiodescription du mouvement dansé. Menée au travers d’ateliers autour du mouvement, de description de passages dansés et de photographies, d’écritures, cette recherche conjointe aboutira à l’écriture de textes d’audiodescription. Enregistrés, lus de vive voix ou imprimés les textes seront intégrés à la création .
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25
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English :
L’événement Nos Corps Bavards, exploration photographique et chorégraphique Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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