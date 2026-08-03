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AGENDA · Le Mans

Nos corps désirants Le Mans

mercredi 9 décembre 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Rue de l'Estérel
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Nos corps désirants

Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 20:00:00
fin : 2026-12-10 22:00:00

Date(s) :
2026-12-09 2026-12-10

Dans une salle des fêtes propice aux slows les plus torrides, six êtres tout frétillants d’amour s’inviteront à danser et piocheront, pour exprimer leurs désirs enfouis et leurs envies secrètes, dans les paroles d’Alain Souchon, d’Édith Piaf, de Catherine Ringer ou de Serge Gainsbourg.   .

Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Nos corps désirants Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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