Nos lendemains Théâtre de Poche Graslin Nantes
Nos lendemains Théâtre de Poche Graslin Nantes samedi 14 novembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 19:00 – 20:30
Gratuit : non de 11 à 22€ Tout public
Genre : Une comédie historique et romantique – A partir de 8 ans1969 : le 1er homme marche sur la lune.Christian et Annie ont 15 ans et des rêves plein la tête. Lui veut piloter une navette spatiale et elle découvrir Woodstock. 1974, 1981, 1989…Les années passent et s’accompagnent d’évènements marquants dont ils seront les témoins privilégiés. Inséparables, irréconciliables, solidaires, engagés ou inquiets, avec humour et gravité, la petite histoire de « Tianou » et « Nini » va s’écrire en parallèle de la grande Histoire.https://www.youtube.com/watch?v=7ajXEHUEr6c&t=2s
Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003
0240473444 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33642-0.wb?REFID=jLE3AAAAAAAAAAAAsQA
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