Nos photos de famille : du patrimoine privé au patrimoine collectif. Retracer la mémoire quotidienne de La Bastide-Clairence, Bibliothèque, La Bastide-Clairence

Informations pratiques

Nos photos de famille : du patrimoine privé au patrimoine collectif. Retracer la mémoire quotidienne de La Bastide-Clairence Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque Pyrénées-Atlantiques

Ouvert à toutes et tous, à partir de 12 ans. Venez avec une ou deux photos personnelles. Vous êtes bienvenu.e.s également si vous n’êtes pas du village, pour découvrir l’importance des photos personnelles pour le patrimoine commun.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Pour célébrer le Bicentenaire de la Photographie lors des Journées Européennes du Patrimoine, nous sortons des clichés « cartes postales » pour explorer vos trésors cachés ! Car le patrimoine, c’est aussi ce qui se cache dans les souvenirs retracés par une photo de famille, dans un moment fugace entre amis immortalisé en un clic, ou dans une photo de fête ou de classe lors de la rentrée.

Rejoigniez l’atelier participatif « Retracer nos mémoires photographiques », que vous habitiez le village ou non !

Le concept ? C’est vous qui apportez vos photos !

Venez avec une ou deux photographies qui vous tiennent à cœur : une vieille image jaunie sortie d’une boîte à chaussures, une photo de groupe ou même celle qui trône sur votre buffet. Qu’elle soit ancienne ou plus récente, esthétique ou un peu floue, peu importe tant que cette photo parle d’un moment important pour vous !

Au programme :

* Présentez votre photo et l’histoire qu’elle raconte.

* Dialogue avec un artiste : le photographeXomin Sourgens__* posera son regard curieux et bienveillant sur vos images. Il vous partagera sa vision de « la photo de mémoire» et du l’importance des images du quotidien, en s’appuyant sur ses propres photos de familles.

* Conseils d’experts : vous apprendrez des gestes simples pour classer et conserver vos souvenirs (manipulation, stockage, risques du numérique) afin de les transmettre aux générations futures.

Et après ?

Cette rencontre lance une grande aventure d’un an dans le village ! Des écoliers aux aînés, nous allons ensemble retracer la mémoire de La Bastide Clairence en récoltant les photos (qui seront copiées) qui vous touchent, qui vous amusent, qui vous rendent fière ou tendre. Celles qui rappellent les absentes et absents, celles qui témoignent d’une époque. Mais surtout, qui nous montrent notre histoire bastidote et basque commune, pour préparer une belle exposition collective et atypique en 2027 !

Rejoignez-nous pour découvrir comment une simple photo de famille est aussi un morceau de notre patrimoine à toutes et tous !

*https://xominsourgens.com/fr/photographies

Bibliothèque 40 place des Arceaux, 64240 La Bastide-Clairence La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine https://www.facebook.com/bibliotheque.liberlitterae/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/facons.de.voir/ [{« link »: « https://xominsourgens.com/fr/photographies »}] Bibliothèque rurale de La Bastide-Clairence Parking à l’entrée du village en venant d’Hasparren ou à la piscine et sur la place des Arceaux.

Pour célébrer le _Bicentenaire de la Photographie_ lors des Journées Européennes du Patrimoine, nous sortons des clichés « cartes postales » pour explorer vos trésors cachés ! Car le patrimoine, ce …

©sayeux