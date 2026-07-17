UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Bastide-Clairence

Fête de village Pessarou La Bastide-Clairence

samedi 22 août 2026 · Pessarou · La Bastide-Clairence

Fête de village Pessarou La Bastide-Clairence

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Pessarou
Adresse
Pessarou Nord
Ville
64240 La Bastide-Clairence
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

La Bastide-Clairence

Fête de village

Pessarou Pessarou Nord La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Programme à venir   .

Pessarou Pessarou Nord La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de village

L’événement Fête de village La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à La Bastide-Clairence (Pyrénées-Atlantiques)