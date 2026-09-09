Nostalgie du réconfort, Théâtre d’Angoulême, Angoulême

Informations pratiques

Nostalgie du réconfort Mardi 1 décembre, 20h30 Théâtre d’Angoulême Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T20:30:00+01:00 – 2026-12-01T21:50:00+01:00

Fin : 2026-12-01T20:30:00+01:00 – 2026-12-01T21:50:00+01:00

Grandir quelque part. Vouloir en partir.

Ne jamais vraiment en sortir.

Sur scène, 1 comédien entouré de 30 écrans de télévision. Un flux d’images, de souvenirs et de culture populaire.

Nostalgie du réconfort est un seul en scène à la fois intime et spectaculaire, né des récits de 32 membres d’une famille ouvrière.

Grégory Fernandes incarne un personnage, le héros, qui rejoue son passé : les silences, les mythologies familiales, les rêves d’évasion.

Entre humour, performance, culture pop et fragments de mémoire, le spectacle met à nu les tensions de classe, les tabous et les héritages invisibles. Il explore la construction d’un individu pris entre héritage social et désir d’émancipation.

Dans ce paysage saturé d’images, l’intime devient collectif et le réel bascule dans la fiction.

Un récit d’origines. Et de fuite.

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33545386161 http://www.theatre-angouleme.org Il a été imaginé par l’architecte Antoine Soudée et construit entre 1867 et 1870. Inauguré par la ville d’Angoulême le 14 mai 1870, il dispose d’une belle façade, qui comprend notamment deux statues du sculpteur Jules Blanchard représentant la Comédie et le Drame. Le théâtre d’Angoulême, construit en 1870, a été entièrement réhabilité en 1997 par les architectes Fabre et Perrotet. Il est doté de trois salles de spectacle : la grande salle (687 places), le studio Bagouet (160 places), l’Odéon (60 places), d’un bar et de caves d’exposition. L’architecture ancienne et l’aménagement contemporain donnent au lieu un caractère unique et chaleureux. Ce dialogue entre passé et présent fait du théâtre un espace propice aux rencontres entre artistes et publics, bien au-delà des spectacles.

ES3-THEATRE Théâtre Vidéo

Thierry Laporte