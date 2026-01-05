Notes jonglées Notes gourmandes Rouen

Notes jonglées Notes gourmandes

Place des Arts Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 17:00:00

fin : 2026-03-18 17:45:00

Date(s) :

2026-03-18

Deux rendez-vous à partager avec les musiciens autour d’une boisson offerte

À partir de 5 ans

Durée 45 min

Ici, on jongle autant avec les mélodies qu’avec les balles !

Les sons du violon, du violoncelle et du piano se mêlent aux figures des jongleurs et acrobates, donnant vie à un concert où chaque note semble suspendue dans les airs. On balade ses oreilles d’un Bach raffiné aux mélodies hypnotiques de Philip Glass, du tango endiablé d’Astor Piazzolla, aux rythmes éclatants de Bernstein. Un concert en équilibre entre virtuosité et poésie où la musique se joue… et se regarde !

Dans le cadre du festival SPRING

Les spectacles de SPRING sont co-réalisés par la Métropole Rouen Normandie sur son territoire.

– Séance Relax, mercredi 18 mars 14h30 .

