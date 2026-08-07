NOTRE BESOIN DE CONSOLATION EST IMPOSSIBLE À RASSASIER Place Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

NOTRE BESOIN DE CONSOLATION EST IMPOSSIBLE À RASSASIER

Place 8 Place Benoît Arzac Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-04 20:30:00

fin : 2027-03-05 21:30:00

Date(s) :

2027-03-04

Une heure de traversée en pleine conscience, invitant à solidariser nos peurs et nos forces pour se suivre vers une liberté, peut-être.

C’ est le cheminement d’ un jeune cœur qui dessine un personnage étrange dans un flux d’images. Les mains ouvertes, la pensée, la parole et le public au ras. Les deux interprètes s’adressent à nous avec tendresse et complicité. Les images naviguent, dissonent, chantent et politisent. Nous n’avons pas rendez-vous avec un maître à penser nous ouvrant la voie d’un ailleurs. Nous n’avons pas rendez-vous du tout, pas de grandes figures ou de rôle à distinguer, le fil se tire et se passe. Ensemble nous sommes et au-delà de nous le rappeler, cette parole nous y induit. 10 .

Place 8 Place Benoît Arzac Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 21 51 78 billetterie.theatredupontneuf@gmail.com

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English :

An hour of mindful reflection, inviting us to bring our fears and strengths together to move forward toward freedom—perhaps.

L’événement NOTRE BESOIN DE CONSOLATION EST IMPOSSIBLE À RASSASIER Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE