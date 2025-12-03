Notre-Dame de l’Assomption sous toute ses coutures !, Église Notre-Dame de l’Assomption, Lambesc

Informations pratiques

Notre-Dame de l’Assomption sous toute ses coutures ! Samedi 19 septembre, 15h00, 16h30 Église Notre-Dame de l’Assomption Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

De son orgue Isnard, à son architecture baroque, en passant par ses tableaux signés des grands peintres provençaux du XVIIème siècle, découvrons ensemble l’église de Lambesc, véritable symbole du « Versailles Aixois » !

Église Notre-Dame de l’Assomption Place des Poilus, 13410 Lambesc, France Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://paroisses-aixarles.fr/lambesc-rognes-st-cannat

De son orgue Isnard, à son architecture baroque, en passant par ses tableaux signés des grands peintres provençaux du XVIIème siècle, découvrons ensemble l’église de Lambesc, véritable symbole du « »…

©Ville de Lambesc