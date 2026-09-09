Notre-Dame de l’Assomption sous toute ses coutures ! Journées du Patrimoine Place des Poilus Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Notre-Dame de l’Assomption sous toute ses coutures ! Journées du Patrimoine

Samedi 19 septembre 2026 de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30. Place des Poilus Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

De son orgue Isnard, à son architecture baroque, en passant par ses tableaux signés des grands peintres provençaux du XVIIème siècle, découvrons ensemble l’église de Lambesc, véritable symbole du Versailles Aixois !

Rendez-vous devant le parvis de l’église Notre-Dame de l’Assomption. .

Place des Poilus Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

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English :

From its Isnard organ, from its Baroque architecture to its paintings by the great Provençal artists of the 17th century, let’s explore together the church of Lambesc, a true symbol of the “Versailles of Aix”!

L’événement Notre-Dame de l’Assomption sous toute ses coutures ! Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Tourisme de Lambesc