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AGENDA · Romans-sur-Isère

Notre-Dame de Lourdes Architecture et sculptures Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

dimanche 22 novembre 2026 · Place Jean Jaurès · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place Jean Jaurès
Adresse
Devant l'Eglise Notre Dame de Lourdes
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Notre-Dame de Lourdes Architecture et sculptures

Place Jean Jaurès Devant l’Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 14:30:00
fin : 2026-11-22 14:30:00

Date(s) :
2026-11-22

Art sacré contemporain. Conçue par des artistes de renom, elle présente sobriété et originalité.
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Place Jean Jaurès Devant l’Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74  contact@romans-patrimoine.com

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English :

Contemporary sacred art. Created by renowned artists, it is characterized by its simplicity and originality.

L’événement Notre-Dame de Lourdes Architecture et sculptures Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme

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