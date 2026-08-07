Notre-Dame de Lourdes Architecture et sculptures Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Notre-Dame de Lourdes Architecture et sculptures

Place Jean Jaurès Devant l’Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 14:30:00

fin : 2026-11-22 14:30:00

Date(s) :

2026-11-22

Art sacré contemporain. Conçue par des artistes de renom, elle présente sobriété et originalité.

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Place Jean Jaurès Devant l’Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com

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English :

Contemporary sacred art. Created by renowned artists, it is characterized by its simplicity and originality.

L’événement Notre-Dame de Lourdes Architecture et sculptures Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme