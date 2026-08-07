Notre-Dame de Lourdes Architecture et sculptures Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère
dimanche 22 novembre 2026 · Place Jean Jaurès · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Notre-Dame de Lourdes Architecture et sculptures
Place Jean Jaurès Devant l’Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 14:30:00
fin : 2026-11-22 14:30:00
Date(s) :
2026-11-22
Art sacré contemporain. Conçue par des artistes de renom, elle présente sobriété et originalité.
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Place Jean Jaurès Devant l’Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com
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English :
Contemporary sacred art. Created by renowned artists, it is characterized by its simplicity and originality.
L’événement Notre-Dame de Lourdes Architecture et sculptures Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme
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