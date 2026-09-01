Notre Dame de Lourdes Arts et artistes Journées Européennes du Patrimoine Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère
dimanche 20 septembre 2026 · Place Jean Jaurès · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Notre Dame de Lourdes Arts et artistes Journées Européennes du Patrimoine
Place Jean Jaurès Devant l’Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 14:30:00
Date(s) :
2026-09-20
L’église Notre Dame de Lourdes construite en 1940ne laisse pas indifférent. Son architecture étonne et dérange parfois.
Cette visite propose de revenir sur l’histoire de sa conception et de mieux comprendre le sens de ses oeuvres.
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Place Jean Jaurès Devant l’Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com
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English :
The Church of Our Lady of Lourdes, built in 1940, leaves no one indifferent. Its architecture is striking and, at times, unsettling.
This tour offers a look back at the history of its design and helps visitors better understand the meaning behind its works.
L’événement Notre Dame de Lourdes Arts et artistes Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme
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