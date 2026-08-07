Notre Dame de Lourdes Fresques et vitraux Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Notre Dame de Lourdes Fresques et vitraux

Place Jean Jaurès Devant l’Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 14:30:00

fin : 2026-12-06 14:30:00

Date(s) :

2026-12-06

La visite s’appuie sur des documents inédits transmis par les descendants des artistes.

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Place Jean Jaurès Devant l’Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com

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English :

The exhibition is based on previously unpublished documents provided by the artists’ descendants.

L’événement Notre Dame de Lourdes Fresques et vitraux Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme