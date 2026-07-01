NOTRE DAME DE PARIS — LES 100 000 ÉTOILES Balaruc-les-Bains
dimanche 19 juillet 2026 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
NOTRE DAME DE PARIS — LES 100 000 ÉTOILES
Parc Charles de Gaulle Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Les bénévoles du Comité des Fêtes de Balaruc-les-Bains organisent une soirée spectacle exceptionnelle avec la troupe Les 100 000 Étoiles. Au programme Notre Dame de Paris, la comédie musicale mythique, mise en scène par James Amara-Ouali, une soirée de chant, de danse et d’émotion au Parc Charles de Gaulle.
Notre Dame de Paris, le chef-d’œuvre de la comédie musicale française.
Notre Dame de Paris est l’une des comédies musicales françaises les plus emblématiques, adaptée du roman de Victor Hugo, avec les textes de Luc Plamondon et la musique de Richard Cocciante. Belle, Quasimodo, Esmeralda, Frollo, des personnages inoubliables, des chansons gravées dans la mémoire collective de plusieurs générations.
La troupe Les 100 000 Étoiles s’empare de ce monument de la comédie musicale dans une mise en scène de James Amara-Ouali. Chant, danse, costumes et émotion pour une soirée spectacle populaire et accessible, organisée par les bénévoles du Comité des Fêtes de Balaruc-les-Bains. .
Parc Charles de Gaulle Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 7 61 79 15 21 antignac.comitedesfetes.balaruc@outlook.com
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English : NOTRE DAME DE PARIS — LES 100 000 ÉTOILES
Volunteers from the Balaruc-les-Bains Festival Committee are organizing a special evening of entertainment featuring the troupe Les 100 000 %C9toiles. On the program: *Notre Dame de Paris*, the legendary musical directed by James Amara-Ouali—an evening of song, dance, and emotion at Charles de Gaulle Park.
L’événement NOTRE DAME DE PARIS — LES 100 000 ÉTOILES Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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